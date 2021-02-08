Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

08.02.2021 11:58

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Jandarma ve 6. Tugay Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan aramada 52 düzensiz göçmenin mağaraya gizlendiği belirlendi.

Türkçe bilen göçmenlerden birinin ifadesi doğrultusunda Özpınar Mahallesi'nde bir minibüste 16, aynı mahalledeki metruk bir evde ise 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek beslenmeleri sağlanan 73 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA
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