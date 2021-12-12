İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi, Van'ın Başkale ilçesinde 31 Temmuz'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara beyaz eşya yardımı yaptı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Esenyamaç Mahallesi'nde gerçekleşen yardım dağıtımına, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

Bedirhanoğlu, selde mağdur olan vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Selden dolayı birçok evin hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Selin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir heyet, CHP Van İl Başkanlığı ve CHP Başkale İlçe Başkanlığı bölgede incelemelerde bulunmuştu. İncelemelerin ardından CHP'li belediyeler tarafından bölgeye yardım tırları ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderilmişti. Bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi, Esenyamaç Mahallesi'nde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya desteğinde bulundu. Belediyelerimiz tarafından 50 buzdolabı ve 50 çamaşır makinesi gönderildi. Biz de bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttık."