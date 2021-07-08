CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada Facebook'un ABD'de bulunan merkezine yazı yazılarak, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve IP detay bilgilerinin istenilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu. Facebook'un Türkiye'de bulunan hukuk bürosuna yazılan yazıya cevabın geldiğini söyleyen hakim, talep edilen bilgilerin Facebook tüzel kişiliği ABD'de bulunduğundan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 69/2 sayılı genelgesi hükümlerine göre istinabe yoluyla istenilmesi gerektiği belirtilerek cevap verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, Facebook'tan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını söyleyerek, "Dinlenen tanıklar ve daha önceden sunduğumuz ekran görüntüleri, paylaşımların sanığın sayfasından yapıldığını belgelemiştir. Sanık da kotasının 5 bini doldurması sebebiyle sayfayı beğeni sayfasına çevirdiğini beyan etmiştir. Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Başkan Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ise söz konusu paylaşımların Halil Arda tarafından yapıldığını reddettiklerini ifade ederek, "Siber Suçlar'dan alınan raporda yazışmaların tespit edilemediği ve Facebook'tan tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenlerle ilgili bilgilerin ABD'ye talimat yazılarak Facebook'tan istenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşma savcısı da talep edilen bilgilerin istinabe yoluyla sorulmasını talep etti.

ABD'ye yazı yazılacak

Facebook sosyal paylaşım sitesi hesabının aidiyet kullanım durumu ve yapılan paylaşımların aidiyetinin tespiti için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 69/2 sayılı genelgesi uyarınca Facebook'tan ilgili bilgi ve belgelerin temini için ABD'nin yetkili adli makamına yazı yazılmasına karar veren hakim, ABD'den gelecek yazının beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR