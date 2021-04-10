Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti
10.04.2021 11:56
Son dakika gündem haberi... Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.
Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.
Kaza dün gece saatlerinde Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gümüşdere köyünde meydana gelen yangına müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye erleri buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada itfaiye aracı içerisinde bulunan 5 itfaiye eri yaralandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tedavileri süren itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti. Başkan Bilgin kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİVAS
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