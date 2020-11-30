Son dakika haber... Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (3) - Son Dakika

TABURCU EDİLMEYE HAZIRLANIYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilmeye hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i odasında ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkanımız hastanemize geldiğinde durumu oldukça kritikti. Koronavirüsün etkileri bir yana, kronik rahatsızlığı, değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler sebebiyle ağır bir tablo ile karşı karşıyaydık. Çok değerli hocalarımızın ve tecrübeli ekibimizin çabalarıyla tedavisinin büyük bir kısmını başarıyla tamamladık. Yakın zamanda taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Bundan sonra da fizik tedavi süreci evden devam edecek" dedi.

'MUTLULUĞUMUZ TARİF EDİLEMEZ'Bu sürecin ardında çok büyük bir emek ve özveri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, "Muhittin Böcek Başkanımız iki aydan fazla bir süreçte hastanemizde tedavi görüyor. En büyük arzumuz ve duamız başından beri buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması idi. Bugün Başkanımızın sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyoruz, mutluluğumuz tarif edilemez. Tüm sağlık ekibimizin üstün gayretleri sonucu bu aşamaya geldik. Emeği geçen ekibimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.VİRÜSÜ ALANYA'DA KAPTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ziyaretinin ardından 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Solunum makinesine bağlanan ve 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, 64 gün kaldığı yoğun bakımdan 9 Kasım'da normal odaya alındı. Bilinci yerine gelen ve istediğini yiyip içmeye başlayan Böcek'e solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulandı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.