Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç: "AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkârıdır" - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç: "AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkârıdır"

03.11.2020 13:08
Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç:

Son dakika haberler... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelen AK Parti'nin iktidardaki 18. yılını kutlayarak, "2 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan çıkaran AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkarıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelen AK Parti'nin iktidardaki 18. yılını kutlayarak, "2 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan çıkaran AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkarıdır. Milletin efendisi değil, hizmetkarı olma anlayışı içerisinde bu çalışmaları yürüten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2001 yılında kurulan AK Parti, iktidar olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihine damga vurdu.

AK Parti'nin iktidardaki 18. yılını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin milletin iktidarı ve hizmetkarı olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Cenabı Allah'a şükrederek, sözlerime başlamak istiyorum. Milletin kurmuş olduğu 14 Ağustos 2001'deki AK Parti yaklaşık bir sene sonra milletin iktidara yürümesiyle iş başına geldi. Biz halkımıza, milletimize teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Partimiz tam 18 yıl bu milletin hizmetinde olmaya devam etti. Partimiz, sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekten, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başımızı dik tutan, halkına hizmet etmeyi ibadet bilen, eğitimde, sağlıkta, savunmada ve birçok alanlarda adeta reform niteliğinde yatırımlar ve çalışmalar yapan, yurt dışında da her zaman başımızı dik tutma suretiyle ülkemizi temsil eden anlayış ile hizmetine devam ediyor. İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir. Milletin efendisi değil, hizmetkarı olma anlayışı içerisinde bu çalışmaları yürüten Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyor, 'iyi ki varlar' diyoruz. 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkaran bir AK Parti iktidarı, milletin iktidarı, milletin hizmetkarıdır."

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası siyasette 'biz de varız' anlayışı içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Elbette ki yerel yönetimlerde yer alan bizler de hem partimizin elini güçlendirmek, hem halkımıza hizmet etmek, hem de milletimizin hizmetkarı olma anlayışı Ankara ile hükümetlerimiz ile el ele, gönül gönle bugünlere geldik. Her şey değişti, anlayış değişti, hizmet kalitesi değişti, beklentiler değişti. Artık Türkiye'miz dünyada uluslararası siyasette 'biz de varız' anlayışına geldi. Buna hizmet edenlere biz sadece dua ederiz, bunu yapanlara minnet duyarız. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç: AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkârıdır

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç: 'AK Parti, milletin iktidarı ve hizmetkârıdır' - Son Dakika


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