İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesine yönelik çalışmalarını sürdürünen İl Pandemi Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre video konferansla yapılan toplantıya İl Pandemi Kurulu üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda, virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, salgınla mücadele kapsamında aynı hassasiyetle denetimlere devam edeceklerini, yerel yönetimler olarak salgınla mücadeleye sonsuz destek verdiklerini belirtti.