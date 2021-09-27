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Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: "İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: "İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum"

27.09.2021 13:38
Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç:

Son dakika haber: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın son zamanlardaki orman yangınlarında üst düzey çalıştıklarını ve Kayseri dışında olmasına rağmen fedakarca gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İtfaiyemizin tüm ekiplerini bağrımıza basıyor, bugüne kadar yapmış oldukları fedakar çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Büyükkılıç'a haftanın anlamına istinaden itfaiye flaması ile yangın söndürme cihazı hediye etti. İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan ve teşkilat mensupları ile başkanlık makamında bir süre görüşen ve İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, itfaiyenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'mız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir gayret ile çalışmalarını sürdürüyorlar. İtfaiyemizin tüm ekiplerini bağrımıza basıyor, bugüne kadar yapmış oldukları fedakar çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Son süreçte orman yangınlarıyla ilgili şehrimizin dışında olmasına rağmen fedakarca bir an evvel oraya ulaşıp, orada da yaptıkları çalışmalar ile ilgili bizlere gelen teşekkürleri görünce ayrı bir minnet duyuyoruz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, alnından öpüyorum. Nice 95'li yıllar diliyorum. Sağ olun, var olun."

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da Kayseri İtfaiyesi'nin 95. yılı, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın ise 307. kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, "Sizin sağladığınız imkanlarla biz şehrimizde, ülkemizde, gerektiğinde yurt dışında görev almaya hazırız. 7 gün 24 saat emrinizdeyiz" diye konuştu. Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile itfaiye erleri de hazır bulundu. - KAYSERİ

Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum
Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum
Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Büyükkılıç: 'İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum' - Son Dakika


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