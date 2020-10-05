Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldiBelediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap hak sahipleriyle pandemi koşullarına uygun şekilde Kadir Has Kültür...

Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap hak sahipleriyle pandemi koşullarına uygun şekilde Kadir Has Kültür Merkezi'nde buluştu.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, anahtar teslim noktasına gelmiş olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Seçimlerden sonra kentsel dönüşümlerle alakalı kendisine pek çok soru geldiğini ama en önemlisinin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez ilgilendiğimiz konulardan birisi bu oldu. Çok şükür bitirme aşamasına geldik. Şimdi anahtar teslimi konuşuyoruz. İlk etapta 622 daire, 55 iş yerini teslim ediyoruz. Şükürler olsun. Daha sonraki etabın ihalesini yaptık. Diğer etabın ihalesini yapmak üzere de çalışmalarımızı başlattık. Kayserimizin merkezinde prestij projesi. En önemli yerin yarısı bitmiş, yarısının bitmemiş olması söz konusu olamaz. Projenin mutlaka tamamlanması gerekir. Şimdi daha da cazip konuma geldi. Kentimiz merkezinde, her katı ayrı güzel, her yeri ayrı değerli. Kayserimize yakışan proje oldu. Allah ağız tadıyla oturmanızı nasip eylesin."

Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi
Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi
Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi
Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi

Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm, Kadir Has, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi'nin hak sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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