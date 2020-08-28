Son dakika haber: Başkan Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

MALATYA'nın merkez Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Çınar'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Çınar'ın tedavisine evinde başlandı. Başkan Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim Yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:08 - Kaynak: DHA
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