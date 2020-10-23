Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz"

23.10.2020 11:00
Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar:

Son dakika haberleri... Kocasinan Belediyesi'nin ilçeye ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi'nin ilçeye ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Özellikle kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak, belediyelerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çıkarılmış olan kanunla birlikte daha hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini söyledi. "Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Kocasinan'da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir."

Başkan Çolakbayrakdar, "İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan kayserinin yeni yüzü olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz
Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz
Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz

Kentsel Dönüşüm, Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'de en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz' - Son Dakika


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