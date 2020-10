Son dakika haber! Başkan Demir: "Türkiye'nin en iyi sanayi sitelerinden birini Samsun'a kazandırıyoruz" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'nin en iyi sanayi sitelerinden birini Samsun'a kazandıracaklarını belirterek, "Hiçbir esnafımızın mağdur olmasına izin vermeden bu işi nihayete erdireceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş adamı Ali Cömert'in davetine icabet ederek sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan ve sanayi esnafının yer aldığı programda Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen'in ihalesinin 5 Ekim'de yapılacağını ifade ederek esnaflara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeleri anlatan Başkan Demir, "Türkiye'nin en iyi sanayi sitelerinden birini Samsun'umuza kazandırıyoruz. İhalesi birkaç gün sonra yapılıyor. Her şey açık ve şeffaf bir şekilde siz esnaflarımızla paylaşılıyor. Her zaman söylediğim gibi hiçbir esnafımızın mağdur olmasına izin vermeden bu işi nihayete erdireceğiz" diye konuştu.

"Samsun'da otopark sorunu bitecek"

Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ile ilgili de bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilecek Yeraltı Mekanik Otopark Projesi kapsamında Subaşı Meydanı'nda yeni bir düzenleme yapacağız. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Arabam çizildi aynam kırıldı derdi artık son bulacak. Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Tamamlandığında hem mimarisi hem dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak" ifadelerini kullandı.

Y ol ve alt yapı projelerinin tüm hızla devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Demir, 2022 yılının sonunda Samsun'da yol probleminin kalmayacağını söyledi. Program sonunda günün anısına esnaf Ali Cömert Başkan Demir'e tablo hediye etti. - SAMSUN