Son dakika haber | Başkan Demirtaş: "İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız" - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Demirtaş: "İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız"

13.04.2021 17:52
Son dakika haber | Başkan Demirtaş:

Son dakika haberler... İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsun'da 200 metre yüksekliğinde 'İlkkule' adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan bir seyir kulesini ilçemize kazandıracağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsun'da 200 metre yüksekliğinde 'İlkkule' adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan bir seyir kulesini ilçemize kazandıracağız" dedi.

Başkan Necattin Demirtaş, ilçe muhtarlarıyla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Korona virüs önlemleri altında belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personeller katıldı. Toplantıda Başkan Demirtaş, "Siyasi yaklaşımlardan uzak insan odaklı hizmetlerin yanı sıra mahallelerimizin sorunlarına çözüm olan bir yaklaşımla halka hizmet götürmede mahalle ve köylerde oluşan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinde bizim en büyük yardımcımız sizlersiniz" diye konuştu.

"Normalleşme döneminin ilk toplantısı"

Toplantıda konuşan Başkan Demirtaş, "Uzun zamandır muhtarlarımızla zaman zaman kısıtlıda olsa bir araya gelme gayretindeydik. Pandemi nedeniyle topluca bir araya gelmemiz olmadı. Bundan sonra alacağımız tedbir doğrultusunda ayda bir kere olsun bir araya geleceğiz. Belediye olarak 2 yıl epey bir emekleme dönemi geçirdik. Anca kafamızı kaldırıp hizmet yapar bir hale geldik. Bundan sonraki 3 yılımızı hizmete dönüştürerek ilçemizin tüm mahallelerini hizmetle kuşatmayı hedefliyoruz. Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrasında düzenlenen ilk istişare toplantısında belediye olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldığımız önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor dönemde hassasiyetle tüm ekiplerimiz ilçe halkımıza yardımcı olmaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. 179 ülkede salgının devam ettiği ve yüzyılda bir insanoğlunun karşılaşacağı zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Belli bir ölçüde gerilemiş olabilir fakat henüz salgın bitmiş değil. Pandemi süreci içerisinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla el ele vererek bu süreç elbette geçecek. Yeni normal bir döneme girdik. Rabbim milletimizi korusun, Devletimize ve bu aziz millete canla başla hizmet eden tüm kamu çalışanlarına ve işçilerimize kolaylıklar versin" şeklinde konuştu.

İlkadım'ı geleceğe taşıyacak projeler

Toplantıda hayata geçecek projeler hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, "Öncelikle bir önceki başkanlık dönemimde yarım kalan 'Yeraltı Konteyner Sistemi' kendi imkanlarımız dahilinde tüm alana yayılması için çalışmamız olacak. Bunu projelendirerek tüm sitelerde zorunlu hale getireceğiz. Buna entegre olarak 'Getir Atığını Al Harçlığını' projesindeki muradımız önceki dönemdeki 'Çöpünüz Altın Olacağın' değişik versiyonu olacak. Mahallere atık toplama araçları ile giderek toplanan geri dönüşüm malzemelerinin getiren vatandaşlarımıza atık karşılığını lisanslı firma ile anlaşarak vereceğiz. Bu işe okullarımızı da katarak çevreyi koruma ve ayrıştırma bilincinin yanı sıra çocuklarımıza kendi emeği ile para kazanmanın duygusunu yaşatmak istiyoruz. Uzgur-Kuşçullu arasında yeni imara açılan 10 dönümlük belediye hizmet alanına Samsun'da olmayan 200 metre yüksekliğinde 'İlkkule' adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan bir seyir kulesini ilçemize kazandıracağız. 65 yaş üstü yaşlılarımız içinde akranları ile sohbet edip deşarj olacakları 'Ata Ocağı' projemizle huzur evi prensibinden uzak sabah evlerinde alacağımız yaşlılarımıza günde bir öğün yemek vererek aynı ortamda streslerini atacağı, akabinde tekrar aileleriyle bir araya geleceği bir ortamı hazırlayacağız. Belediye hizmet binamızda yapmış olduğumuz kreş uygulamasını tüm mahallelere yaymayı düşünüyoruz. Bu uygulama ile ilçede çocuklarımızı sağlıklı bir ortamda kişiliğini kazandıracak bir yapı altında topluma kazandırma hedefliyoruz. En önemlilerinden bir tanesi de elektrik giderlerimizi karşılayacak güneş enerji sistemi(GES) projemizi hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Fayda-Yarar ilişkisine uymayan bir yapı"

İnşaat halinde olan Unkapanı Kültür Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Demirtaş şunları söyledi: "Ben işletme fakültesi mezunuyum. Fayda yarar ilişkisine önem veren birisiyim. Buraya yatırılan para ile alınacak fayda birbirine uyumlu değil. Bu da beni İlkadım'da yaşayan bir insan olarak üzüyor. Burayı çeşitli kurumlara vermek istedik, yapının kullanım şekli nedeniyle sıcak bakılmadı. Şu anki durumda bu alana bir canlılık getirmesi adına Samsun Üniversitesi'ne devir arzusu içerisindeyiz ama bir yol kat edemedik. Yeniden yapılandırılıp kullanıma açılacak bir duruma getirmek istedik, 21 milyon TL bir rakam önümüze çıktı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. En kötü ihtimalle dış cepheyi ve çevresini düzelterek kötü görüntüyü ortadan kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son dakika haber | Başkan Demirtaş: İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız
Son dakika haber | Başkan Demirtaş: İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız
Son dakika haber | Başkan Demirtaş: İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız
Son dakika haber | Başkan Demirtaş: İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız

Necattin Demirtaş, İlkadım, Kongre, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Başkan Demirtaş: 'İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız' - Son Dakika


Son Dakika

4 kişiyi öldüren zanlıya aldığı her can için ayrı ayrı müebbet verildi 4 kişiyi öldüren zanlıya aldığı her can için ayrı ayrı müebbet verildi Usta sanatçı Erol Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti Usta sanatçı Erol Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
18:20
Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı         
18:00
İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var         
17:20
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek         
17:16
Bilecik'te pide almaya giden vatandaşlara 'zam' şoku Bilecik'te pide almaya giden vatandaşlara 'zam' şoku         
17:07
Adına sahte hesap açılarak Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü         
16:53
Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu         
16:23
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 18:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Başkan Demirtaş: "İlkkule' adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei