Son dakika haber... Başkan Doğan: "Emet'in alt yapısı baştan aşağı modernize edeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Doğan: "Emet'in alt yapısı baştan aşağı modernize edeceğiz"

Son dakika haberi: Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Ak Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte, İlbank Bölge Müdürü Mehmet Akan ve DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Ak Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte, İlbank Bölge Müdürü Mehmet Akan ve DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti.

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Başkanlar ziyarette Başta Emet Belediyesi Güneş enerji sistemi ( GES) projesi olmak üzere, alt yapı, içme suyu GİBİ projelerde dış kaynaklı finansman hibe ve kredileri hakkında istişarelerde bulundular. 30 Haziran da ihaleye çıkacak olan Emet göleti arıtma tesisi ve ilçeye naklini içeren isale hattı projesinin tamamlanmasıyla hayata geçirilecek olan içme suyu, alt yapı, kanalizasyon projesinin finansmanı konusunda görüşmeler yapıldı.


Ziyaretlerin oldukça faydalı geçtiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Pandemi sürecinde bir yandan halkımızn sağlığı için yoğun bir çalışma programı uygularken, diğer yandan ilçemizi ilgilendiren önemli projelerimizinde adım adım takiplerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, özellikle ilçemiz alt yapısını modernize edileceği ve sağlıklı içme suyuna kavuşulacağı projemizde olumlu gelişmeler kaydettik. Kanun maddelerine göre eksik evraktan ihalesi 15 gün geciken Emet göleti arıtma tesisi ve ilçeye naklini içeren proje ihaleleri 30 Haziranda yapılacak. Bu ihaleninde sonuçlanması ile tüm alt yapı ve içme suyunu ilçeye verme çalışmaları birlikte ihale edilecek. Günümüz rakamları ile 120 milyon TL' yi bulan çalışmalar ile Emetimizin alt yapısı baştan aşağı modernize edilecek. Bu konuda iller bankaıs müdürlüğümüzle finasal kaynaklar konusunda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Allahın izniyle salgın sürecini atlattığımızda ilçemizi çok hızlı bir değişim ve gelişim sürecine götürecek projeler tek tek hayata geçirilecek"dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Mehmet Akan, AK Parti, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Başkan Doğan: 'Emet'in alt yapısı baştan aşağı modernize edeceğiz' - Son Dakika

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