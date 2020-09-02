Son dakika haber... Başkan Geylani özel insanlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bedensel engeli olan vatandaşların daveti üzerine onlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bedensel engeli olan vatandaşların daveti üzerine sahil parkında onlarla bir araya geldi. Sohbet tadında geçen görüşmede, bedensel engeli olan vatandaşların yaşadığı sorunlar dile getirildi. Teker teker talepleri dinleyen Başkan Geylani, altyapı ile birlikte yenilenen şehrin, engeli olan vatandaşların da rahat kullanabilecekleri şekilde dizayn edileceğini söyledi. Başkan Geylani, "Bir şehrin imkanlarından herkesin eşit şekilde faydalanması gerekiyor ve o şehir herkesin kullanabileceği şekilde dizayn edilmelidir. Bizde altyapı ile şehrimizi yeniliyoruz. Yenilenen şehrimizde özellikle sosyal alanlar ve kaldırımların bedensel engeli olan vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde kullanabileceği bir yapıya kavuşturacağımızı kendilerine ilettik. Şunu belirtmekte fayda var ki her insan bir engelli adayıdır. Bu bilinçle bu vatandaşlarımızın bir araya gelip vakit geçirecekleri, evlerine hapsolmaktan kurtularak nefes alabilecekleri mekanlar yapmayı planlıyoruz. Çünkü engeli olan her bir vatandaşımız bizim için bir değerdir ve bu değere Tatvan halkı olarak hepimizin sahip çıkması gerekiyor" dedi. - BİTLİS