Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı

10.12.2020 09:05
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı, System.String[]

Son dakika haber... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 'da yapılan yerel seçimler ile başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kartal'da 500 günde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 'da yapılan yerel seçimler ile başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kartal'da 500 günde yapılan çalışmalardan bahsetti. Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı sunumda Kartal'da şimdiye kadarki başkanlık döneminde yaptıkları ve yapmayı planladıkları altyapı, çevre düzenleme, yeşil ve sosyal alan oluşturma gibi projelerini anlattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da 500 Günlük Yolculuk" isimli sunumunu belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Başkan Yüksel, 2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen zamanda planlanan, yapımı devam eden ve bitirilen birçok projeden bahsetti. Başkan Gökhan Yüksel, komşu iletişim merkezi, yapılacak yeni yeşil alanlar, altyapı projeleri, kültür merkezi, çocuk kütüphanesi, aşevi ve gıda bankası, spor tesisi gibi birçok proje konusunda geniş bilgi verdi. Şimdiye kadar yapılan işleri anlatan Başkan Yüksel yapımı devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal meydanlarında ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturmak için çok çaba sarf ettiklerini, vatandaşların da yeşil alanlara yönelik çalışmalarını olumlu karşılandığını vurguladı. Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Yüksel, Kartal'daki Balıkesir Caddesinde meydana gelen ve vatandaşları olumsuz etkileyen su baskınlarından da bahsederek yaptıkları altyapı çalışması sayesinde cadde üzerinde su baskınının önüne geçtiklerini belirtti.

Başkan Yüksel konuşmasının ardından sunuma katılan gazetecilerin de sorularını yanıtladı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın son 500 günlük yolculuğunu anlattı - Son Dakika


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