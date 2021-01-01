Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, görevi başında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte Malatya-Elazığ Karayolu, Malatya-Ankara Karayolu ve Şehir Merkezinde görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri ile birlikte uygulama yapan polis memurlarını ziyaret etti. Malatya-Elazığ Karayolu ve Malatya - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Polis Uygulama Noktasında görevde olan Polis Memurlarını ziyaret eden Başkan Gürkan, fedakar bir şekilde çalışmalarını sürdüren Polis Memurlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni etti. Başkan Gürkan Polis Memurlarıyla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Uygulama Noktalarının eksikleri hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Başkan Gürkan ziyarette Polis Memurlarına tatlı ikramında bulundu.

Polis Uygulama Noktalarını ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra, Anayurt Bulvarını Özhan Sanayi Sitesi'nden Beylerderesi Yoluna bağlayacak olan Özhan Sanayi Sitesi mevkiinde yapılan çalışmaları sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Gürkan, yapılan çalışmalardan dolayı personellere teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemize bağlı Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı personelimiz, gece gündüz, Cumartesi Pazar, kar kış demeden yoğun bir çalışma içerisinde. Yılbaşı olmasına rağmen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız Anayurt Bulvarı'nın Beylerderesi yoluna bağlanma çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyorlar. Personelimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Personellerimizi yoğun çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Personellerimizin yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılda bütün Malatyalı hemşerilerimize temenni ettiğimiz gibi personellerimize de sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Nice yıllara sağlık ve huzurla girmelerini diliyorum. Yaptıkları çalışmalardan dolayı personellerimizi tebrik ederken yılımızın tatlı bir şekilde geçmesi için personellerimize tatlı ikramında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Özhan Sanayi Sitesi'nde yaptığı çalışmaları ziyaret ederek personellerin yeni yılını kutlayan Başkan Gürkan, 7/24 görevi başında olan İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini de ziyaret etti. Başkan Gürkan, 2020 yılını geride bıraktıklarını ve inşallah 2021 yılında korana virüssüz, depremsiz, sağlıklı, huzurlu ve yangınsız bir yıl temenni ettiğini belirterek, İtfaiye çalışanlarının sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde aileleriyle yeni yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan personelleri de ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. - MALATYA