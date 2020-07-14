Son dakika haber: Başkan Kılıç'tan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Kılıç'tan 15 Temmuz mesajı

Son dakika haberleri... Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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15 Temmuz 2016 gününün Türkiye Cumhuriyeti tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "15 Temmuz destanı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, tüm dünyaya ders veren bir destandır" ifadelerine yer verdi.


FETÖ' Türk milletinin tokatını yediğini vurgulayan Başkan Kılıç, mesajında, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlık bir çukura itmek isteyen hain Fethullahçı Terör Örgütü mensupları ve işbirlikçileri Yüce Türk milletinin tokadını yemişlerdir. 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran, 'Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır' diyerek meydanları dolduran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıdır. Tıpkı 'Kurtuluş Savaşı' gibi 15 Temmuz 2016 tarihi de ülkemiz açısından dönüm noktası olmuş, adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden dirilişe yeniden yükselişe geçişinin en önemli kanıtı olmuştur. O kara günde Türkiye Cumhuriyeti askerinin emir komuta zincirine itaatini, sadakatini hain emelleri için kullananlar Şehit Ömer Halisdemir'in sıktığı kurşunla tarihin en derin kuyularında boğulmuşlardır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına, birliğine, dirliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Şanlı Türk Bayrağı bu uğurda hakka yürüyen şehitlerimiz ve gözünü bile kırpmadan kolunu bacağını bu vatan için feda eden gazilerimizin omuzlarında yükselecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da kutlu bir destan yazan milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.


Aziz milletimizin şanlı direnişinin dördüncü yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyorum. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için "Ya İstiklal, ya Ölüm" diyerek şehadet şerbetini tadan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan kadirşinas Gaziantepli ve Oğuzelili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başkan Kılıç'tan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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