Son dakika haber! Başkan Köken, ESAY personeline sertifikalarını verdi - Son Dakika

Temel Arama ve Kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi'nde (ESAY) görevli personel, sertifikalarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den aldılar.



ESAY'da görevli 20 personele, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Yeşilköy Eğitim Alanı'nda AFAD uzmanları tarafından 5 günlük eğitim verildi. 25 saat süren Temel Arama ve Kurtarma eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.



Eğitimlerde; Temel Afet Bilinci, BM Arama Kurtarma Danışma Grubu (İNSARAG) ve Dünya Afet Yönetim örnekleri, yangın türleri ve söndürme teknikleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeler (KBRN), enkazda ilk yardım bilgisi, hasta/yaralı taşıma usulleri, şahsi teçhizat, bina tipleri ve hasar çeşitleri, arama kurtarma teknikleri, bina tahliyesi ve doğru davranış şekilleri, arama yöntemleri - enkazda çalışma prensipleri, arama kurtarma ekiplerinin yapısı, ekip çalışması ve önemi, arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı, kurtarmada kullanılan ipler ve düğüm çeşitleri, kuleden ip ile inme ve tırmanma, uluslararası işaretleme sistemi konuları işlendi.



"İnsan yaşamında umut; güven ve inanç olguları vardır"



Başkan Deniz Köken, ESAY personeline sertifikalarının takdimi öncesi yaptığı konuşmada, insan yaşamının kendi içerisinde umut, güven ve inanç şeklinde üç olgusu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "İnsanlar akşamdan ertesi gün yapacaklarını not alırlar. Sabaha çıkacaklarını bilmezler ama yarınlar için umutları vardır. Bir çocuk babası havaya atıp tuttuğunda gülücükler atar, babasına güveni vardır. Burada, yarınlar için devlete babası gibi güvenecek bir nesil yetiştirmemiz, toplum oluşturmamız lazım. Yarınlara umudumuz olması lazım. Yağmur duasına giden insanların içerisinde biri şemsiye götürür, o yaptığı duanın kabul olacağına inanır. O yüzden biz bütün hizmetlerimizi tam teşekküllü yapacağız, tedbirlerimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız" dedi.



"Afet durumunda bu ilçenin güvenebileceği tek kurum Eyüpsultan Belediyesidir"



Köken, "Bu mesele çok önemli. Depremi unuttuğumuzda, bir sarsıntı olduğu zaman hemen aklımıza geliyor. Biz çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirelim. İnşallah araçlarımız da gelecek. Bu konuyla ilgili tatbikat yapacağız, çalışmalar yapacağız. Bir afet durumda bu ilçenin güvenebileceği tek kurum Eyüpsultan Belediyesidir, Eyüpsultan Belediyesi buna hazır olmak zorundadır. Sorumluluklarımız var, bu sorumluluklarımızla ilgili elimizden geleni yapmak durumundayız" diye konuştu. - İSTANBUL