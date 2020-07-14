Son dakika haber... Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 15 Temmuz kutlama mesajı - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 15 Temmuz kutlama mesajı

Son dakika haberleri: Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "15 Temmuz 2016'da aziz milletimize ve devletimize hizmet etmek yerine iradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletimizin iradesi, devletimizin kararlılığı ve güvenlik üçlerimizin etkili müdahalesi karşısında adeta bozguna uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz'un Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasiye olan bağlılığını göstermesi açısından da önemine dikkat çeken Başkan Çıkmaz, "Türk milletinin tarihi kahramanlık destanları ile doludur. Bu destanlardan birisi de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmiştir. Tarihin her döneminde hür yaşamış olan milletimiz, milli iradeyi, birlik ve beraberliği, vatanın geleceğini ve demokratik kazanımlarımızı hedef alan bu hain kalkışmayı püskürterek, tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Darbeye geçit vermeyen Türk milletinin bu başarısı umudunu Türkiye'ye bağlamış olan diğer mazlum milletlerin büyük sevinç yaşamasına vesile olmuştur.15 Temmuz'un yıldönümünde, milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutlarken, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

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