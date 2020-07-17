Son dakika haber... Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi

Son dakika güncel haberi... Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Dallıca ve Çapahasan Mahallerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Dallıca ve Çapahasan Mahallerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı


İlk olarak Çapahasan Mahallesi 186 ve 260 Sokak'taki yaklaşık bin metre alanda gerçekleştirilen asfalt kazıma ve parke taşı döşeme işlemleri ile ilgili bilgi alan Başkan Özcan, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.


Nazilli'de ihtiyaç ivediliğine göre tüm yolların yenileneceğini kaydeden Başkan Özcan akabinde Dallıca Mahallesi'ne giderek Gölet Park çevresinde gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi.


Nazilli'nin pek çok noktasında yıllardır süren yol sorunlarını çözüme ulaştırarak, atıl vaziyette bırakılan alanların yenilendiğini ifade eden Başkan Özcan; "Belediyemizin tüm birimleriyle aktif olarak sahadayız. Kentimizin sorunlarının hızla çözüme kavuşması, el değmeyen noktaların canlandırılması, mahallelerimizin eksiklerinin giderilmesi için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek veren, varlığını her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu 09:22 Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü 09:00 Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 08:21 Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin 08:10 Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı 07:55 Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz 07:29 Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil 07:20 Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış 05:19 Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
09:22
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
09:00
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
08:21
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
08:10
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
07:55
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
07:29
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
07:20
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
05:19
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 09:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]