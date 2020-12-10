Son dakika haber... Başkan Özlen'den esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Özlen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerin zor günler geçirdiğini belirterek, vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaftan yapması konusunda çağrıda bulundu.

Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğuna dikkati çeken Özlen, "Ilgın'daki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntılarının bir nebze olsun önüne geçelim. Bu zorlu süreçte bizlerden destek bekleyen ve bizlere hasret kalan yerel esnaflarımızın yüzlerini güldürmek adına her türlü ihtiyaçlarımızın tedarikini yerel esnaflarımızdan yaparak onların yanında olduğumuzu gösterelim." ifadesini kullandı.

Özlen, yerel esnaftan yapılan alışverişin, yereldeki büyümeye katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Sabah işe giderken selamlaştığımız, aile sıcaklığını hissettiğimiz, yeri geldiğinde evimizin anahtarını emanet ettiğimiz yerel esnafımıza sahip çıkalım. Yerel esnafımız Ilgın'ımızın ruhu, canlı hatıralarıdır. Alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım. Ilgın'ımızın parası yine Ilgın'ımızda kalsın." değerlendirmesinde bulundu.