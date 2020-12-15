Son dakika haber | Başkan Özlü, "İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım" - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Özlü, "İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım"

15.12.2020 17:49
Son dakika haber | Başkan Özlü,

Son dakika haberlerine göre Düzce'de vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, 2021 yılında başlatacağı 100 Milyon TL'lik alt yapı hamlesi öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor.

Düzce'de vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, 2021 yılında başlatacağı 100 Milyon TL'lik alt yapı hamlesi öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Başkan Özlü, Düzce'nin su sorununu çözmeye kararlı olduğunu belirtti.

Şehirde içme suyu hattı borularının ömrünü tamamlaması nedeniyle arızaların sık yaşandığı noktaları tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların susuz kalmasının önüne geçmek için arıtma tesisine yeni bağlantılar yaparak basınç sorununun giderilmesini sağladı.

Beyköy hattı üzerinden arıtma tesisine bağlanan içme suyu hattında 30 yılı aşkın kullanılan eski asbestli borulardan kaynaklı arızaların giderilmesine yönelik çalışma başlatan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, su hattına bypass yaparak yaklaşık 2 km uzunluğunda basınç değeri yüksek borularla iki yeni hat çekti.

Beyköy beldesinin içerisinden geçmekte olan dere yatağından 200' lük polietilen borular ile her biri 950 metre uzunluğunda toplam 1900 metre iki ayrı hat çekilerek 400 metreküp/saat su arıtma tesisine ilave edildi. Bunun dışında 5 adet sondajdan toplam 200 metreküp saat su ilavesi ile arıtma tesisisin 1850 metreküp saat olan su hacmine toplamda 600 metreküp saat su eklenerek Düzce'nin içme suyu kapasitesi 2350 metreküp saate çıkarıldı. Böylece depo kapasitesi 10 bin metreküpe ulaşarak nüfusun artması ve karantina sürecinde günlük su ihtiyacının 2350 metreküp saate çıkması sonucu 2 ayrı hattan su ilavesi yapılarak su ihtiyacı karşılanmaya başlandı.

Hat yenileme çalışmaları sayesinde borulardaki patlaklardan dolayı yaşanan su kaybının önüne geçileceği gibi şehir merkezine ulaşan su miktarının artmasıyla vatandaşlar susuz kalmayacak.

Kökten çözüm bulacağız

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün, göreve gelmesinin ardından çalışmalarına başladığı, yıllardır süregelen ve Düzce'nin yaşadığı su sorununa kalıcı çözüm olarak geleceğin 50 yıllına yatırım yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatları sağlıklı ve basınca dayanıklı borularla tamamen değişecek.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'nin sağlıklı alt yapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Düzce'nin içme suyu problemini çözmeye kararlıyım. Sağlık açısından da belirli kriterleri taşımayan, insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bilinen ve kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesindeki asbest borularını ve iletim hatlarını yapacağımız 100 Milyon TL'lik yatırımla baştan aşağı yenileyeceğiz. Hedefimiz ve planlamamız asbest boruyu Düzce'nin gündeminden çıkarmak, alt yapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir Düzce için projemizi hayata geçiriyoruz. Halkımızın bu hizmeti yıllardır beklediğinin farkındayız. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Son dakika haber | Başkan Özlü, İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım
Son dakika haber | Başkan Özlü, İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım
Son dakika haber | Başkan Özlü, İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Beyköy, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Özlü, 'İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım' - Son Dakika


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