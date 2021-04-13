Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

13.04.2021 10:56
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından Bünyan Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler yararına "Sen de Bir Kitap Bağışla Umuda Açılacak Bir Kapıyı Arala" isimli kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından Bünyan Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler yararına "Sen de Bir Kitap Bağışla Umuda Açılacak Bir Kapıyı Arala" isimli kitap bağış kampanyası düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, kampanyaya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da kitap bağışında bulunarak destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, kitap bağışı kampanyası hakkında Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz'dan bilgi aldı.

Korkmaz, etkinlik hakkında şunları kaydetti:

"29 Mart- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz bu kampanyamızda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırılmalarında ve rehabilite edilmesinde büyük öneme sahip olan eğitim-öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla kitap bağış kampanyası düzenledik. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Üniversitemizin hocalarının destekleri ile ciddi kitap sayısına ulaştık. İnşallah kampanya bitiminde kitapları, tutkulu ve hükümlülerimizin kullanabilmeleri için cezaevi kütüphanemize bağışlayacağız."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da kampanyayı düzenleyen Adalet Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi, OSB'lerde yer alacak

Kayseri Üniversitesi, organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açma projeleriyle iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına en üst düzeyde katkı sağlama yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB'ye meslek yüksekokulu kurulması konusunda ön protokollerin imzalandığını, İncesu OSB ile ön görüşmelerde bulunulduğunu aktardı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi'nin MYO ağırlıklı olması münasebeti ile uygulama ve proje odaklı üniversite kimliğimizi fırsata çevirmek istiyoruz. Bunun için ilçelerimizdeki MYO'larımızın yerel üretim alanları ile entegrasyonunu ön planda tutarak bulunduğu ilçeye katkı sağlamanın çalışmalarını yapıyoruz. Pandemi nedeniyle hız veremediğimiz OSB MYO'larına yeniden hız vermenin planlarını yapıyoruz. Gerek Kayseri OSB, gerekse diğer OSB'lerde kuracağımız MYO'lar ile eğitimi tamamen sahaya taşıyacağız. Öğrencilerimiz, buralarda mesleklerini bizzat uygulayarak öğrenme imkanı bulacak. Bu sayede öğrencilerimiz mesleklerini sahada uygulayarak öğrenecekler. Biz OSB MYO'ların amaçlarını biraz daha genişleterek mezuniyet sonrası daha nitelikli iş gücü ile istihdamı amaçlıyoruz. Böylelikle okullarımızda verdiğimiz mesleki ve teknik yükseköğretimin niteliğini en üst düzeylere taşıyarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıracağız."

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, polislerle birlikte ağaç dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mustafabeyli Mahallesi'nde bulunan atış sahasında ağaç dikti.

Etkinliğe, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz ve polisler katıldı.

Ağaç dikmenin önemini vurgulayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "İlçemizin en güzel manzaraya sahip tepelerinden birinde 2 bin 200 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz ilçemizde yeşili seviyoruz. Her fırsatta yeşilimizi çoğaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa

Esat Öztürk, Yahyalı, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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