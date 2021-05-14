Son dakika! Osmaneli Belediye Başkanı Şahin şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, beraberindeki heyetle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılan ziyaretlerde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Başkan Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, "Vatan, bayrak, millet, devlet için bizlerin huzuru ve geleceği için çekinmeden şehadete yürüyen kahramanları bir kez daha dua, minnet, saygı ve rahmetle andık. Onları yetiştiren aileleri bize emanet, onların çocuklarının geleceği bize emanet. Kahramanların aileleriyle bayramlaşırken onların şehit aileleri olarak seçilmiş, Allah'ın takdirini kazanmış özel aileler olduğunu gözlerimiz yaşararak bir kez daha gördük." diye konuştu.

Şehitlerin ailelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Bizler her gün siz kıymetli annelerimiz ve babalarımızın yanındayız. Sizler vatan uğruna birer evlat kaybettiniz ama binlerce evlat kazandınız bunu hiçbir zaman unutmayın. Şehitlerimize tekrardan yüce Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ziyarette, Başkan Şahin'e AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ eşlik etti.