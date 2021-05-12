Son dakika haber! Başkan Sandal'dan çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocukları Ramazan Bayramı'nda da unutmadı. Mahallelerde ailelerin evlerini ziyaret eden ekipler aracılığıyla kız ve erkek çocuklara bayramlık kıyafetler armağan eden Başkan Sandal, gönderdiği oyuncaklarla da çocukların yüzünü güldürdü.

Bayraklı Belediyesi, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha ekleyerek Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayraklılı çocuklara hediyeler dağıttı. Titizlikle belirlenen dar gelirli ailelerin evlerini ziyaret eden ekipler, bayramlık kıyafetler ve oyuncak paketleriyle minikleri sevindirdi. Yaş gruplarına göre ayrılan birbirinden güzel kıyafetleri ve oyuncakları tek tek paketleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi çocuklara hediyelerini ulaştırırken, miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Çocukların yüzü gülüyorsa, bizim de güler

Pandemi tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde evlerde geçirilecek Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyen Başkan Sandal, "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Onların yüzü gülüyorsa, bizim de yüzümüz güler. Sağlıklı, güzel günlerde hep bir arada olacağımız zamanlara bir an önce kavuşmayı diliyoruz" diye belirtti. - İZMİR