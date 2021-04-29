Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Afrika Diplomatik Birimler Duayeni Cibuti Büyükelçisi H. E. Aden Houssein Abdillahi ve diğer Afrika büyükelçileriyle görüştü.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliği organizasyonu ile gerçekleşen görüşmede Lütfü Savaş, büyükelçileri 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay'a davet etti.

Geçen aylarda Başkent Ankara'da birçok ülkenin büyükelçisini ziyaret eden ve EXPO Hatay'ı tanıtan Başkan Savaş, Afrikalı büyükelçilere Hatay'ı ve organizasyonunu tanıttı.

Korona virüs salgınının etkilerinin yavaş yavaş sona ereceğini düşündüğünü ifade eden Savaş, "Yıllardır savaşın yanı başındaki şehrimizde dünyanın üçüncü büyük organizasyonunu yapacağız. Amacımız Ortadoğu'da sadece kan ve gözyaşının değil güzelliklerin de olduğunu göstermek ve bunları dünyaya tanıtmak" dedi.

EXPO aracılığıyla bölgedeki ve dünyadaki barışa katkı sağlamak istediklerini de vurgulayan Savaş, "Barışa katkı sağlamak isteyen devletleri 10 Aralık'tan itibaren şehrimize bekliyoruz. Bu güzelliğe karınca kararınca destek olmayan herkesi Hatay'da görmek istiyoruz. Ülkeler kendi kültürleri ile şehrimizde yer alırsa hem organizasyon hem de bölgedeki barış iklimi adına güzel olacak" diye konuştu.

Toplantıda büyükelçilere EXPO 2021 Hatay hakkında sunum yapıldı. HBB yetkililerinin yaptığı sunumda şehrin iki farklı bölgesinde yapılacak organizasyonun detayları aktarıldı. Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgelerindeki alanların hava alanlarına yakınlıklarından organizasyonun içinde yer alacak biyolojik gölete, mozaiğe ve pavilyonlara kadar her şey büyükelçiler ile paylaşıldı. - HATAY