Son dakika haber | Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti

Son dakika gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yakaköy'deki belediye mezbahasına giderek şehit aileleri adına kurban kestirdi.

Son dakika haber | Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yakaköy'deki belediye mezbahasına giderek şehit aileleri adına kurban kestirdi. Seçer, Kurban Bayramında 24'ü mobil 32 noktada, 250 kasapla kesim hizmeti vereceklerini belirterek, vatandaşları sokakta, caddede, umuma açık yerlerde kurban kesmemeleri konusunda uyardı.

Başkan Seçer, Yakaköy'deki belediye mezbahasına giderek hem şehit aileleri adına kurban kestirdi hem de mezbahadaki hazırlıkları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Seçer, Yakaköy mezbahasında yaptığı değerlendirmede, "Kurban Bayramı sürecinde 250 kasap, 80 yardımcı personelle 13 ilçemizde, bayramın ilk günü 24 noktada mobil olmak üzere ve bayram sürecinde de 8 mezbahamızda vatandaşlarımıza hijyenik ortamda kurban kesimlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Bu hizmeti bayram boyunca vereceğiz. Ayrıca Yakaköy mezbahamıza ulaşımda sıkıntı yaşayanlar için de servislerimiz var. Zaten hayvan satış noktaları da buraya yakın mesafede. Yan tarafta vatandaşlarımız hayvan pazarından alımı gerçekleştiriyor, burada da belediye olarak kendi adlarına kurbanlarını kesiyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız sokakta, caddede, umuma açık yerlerde kesim yapmasınlar"

Kesim hizmetleri vermelerinin temel amaçlarından birinin de sokakta kaçak kesimi engellemek olduğunu ifade eden Seçer, "Çağdaş bir topluma yakışmayacak görüntüler oluyor. Hem bu açıdan hem de çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça sakıncalı işlemler oluyor. Vatandaşlarımız mümkünse sokakta, caddede, umuma açık yerlerde bu tür kesimleri yapmasınlar. Bayramın birinci günü 24 mobil noktada, diğer günler 8 mezbahada belediyemiz onların adına kesim yapacak zaten" diye konuştu.

Başkan Seçer'den su kullanımı uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bayram süresince oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını kaydeden Seçer, vatandaşları özellikle su kullanımı konusunda uyardı. Seçer, "Bayram boyunca gerekli tedbirler alındı. Mevsimsel koşullar da göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın daha çok bayram süresince tatil bölgesinde olacağı öngörüsüyle yaylalarda, plajlarda bazı önlemleri aldık. Su sıkıntıları yaşanabilir bu süreç içinde. Hava ısısından kaynaklı su kullanımında artış olabilir. Özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; bu süreçte suyu gereksiz yere kullanmasınlar. Özellikle bahçe sulama, araç yıkama işleri gibi daha sonra da gerçekleşebilecek bazı işlerini yapmasınlar. Aksi halde normal temiz içme suyu ihtiyacına cevap veremiyoruz. Asayiş, ulaşım, diğer olağanüstü koşullarda vatandaşlarımızın ulaşacağı birimler bayram boyunca görevlerinin başında olacaklar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti - Son Dakika
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