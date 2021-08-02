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Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret

02.08.2021 17:25
Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Yangınların sona ermesinin ardından her ihtiyaca cevap vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Sizi kendi kaderinizle baş başa bırakmayacağız. Bütün mesele envanteri çıkartmak, hasarın tespit edilmesi. Biz hazırız, bunun için buradayız. Kalbimiz sizin çektiğiniz sıkıntıyı çekti. Gücümüz neyse de sonuna kadar destek olacağız" dedi.

Türkiye'nin dört bir yerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de desteklerini sürdürüyor. Bölgeye insani yardım malzemesi gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi; Antalya, Manavgat, Muğla, Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için de destek sağlıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Muğla'da yangından zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan bilgi alan Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse eşlik etti. Ziyarette CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yer aldı.

Heyet yangında zarar gören köylerde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını seferber etmeye hazırız. Hayvancılıksa hayvancılık, zeytincilikse zeytincilik, ürününü satın almaksa satın almak. Biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Tespitlerden sonra elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evi tamir ettirebilirsin tamam ama tarımı nasıl sürdüreceksin? Parayı nerden kazanmaya devam edeceksin? Mesele orada. Burada biz varız. Biz bu felaketin sonuçlarını hafifletebilmek için, zararı azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kalbimiz, aklımız sizinle" diye konuştu.

Yangın sonrasında çıkacak hasara göre koordinasyonlu şekilde çalışacaklarını söyleyen Soyer, "Yangından sonra zeytinliğin gitti, hayvanın gitti, başka tarımsal üretimin gitti. Yangından sonra hayat nasıl devam edecek, ekmeği nasıl bulacaksınız, ailenizi nasıl geçindireceksiniz, tarımı nasıl sürdüreceksiniz, bunları konuşalım diye geldik. Biz varız yanınızda. Ürününüzü satın almaktan tutun, ağaçsa ağaç, hayvansa hayvan vermek, ne gerekiyorsa bunları başkanlarımla birlikte koordinasyon halinde yapacağız. Sizi kendi kaderinizle baş başa bırakmayacağız. Bütün mesele envanteri çıkartmak, hasarın tespit edilmesi. Biz hazırız, bunun için buradayız. Buraya ne şov yapmaya geldik, ne siyaset yapmaya. Kalbimiz sizin çektiğiniz sıkıntıyı çekti. Gücümüz neyse de sonuna kadar destek olacağız. Mesele bugünle ilgili değil yarın ile ilgili" dedi.

Belediye başkanlarından basın toplantısı

Başkan Soyer, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile basın toplantısı yaptı. Toplantıda Gürün ve Aras devam eden yangınlar hakkında bilgi verirken, Başkan Tunç Soyer ise desteğe devam edeceklerini kaydetti.

Büyükşehir, Antalya ve Muğla'da seferber oldu

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele yürütülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi hem söndürme ekipleri, hem de insani yardım malzemeleri göndererek bu mücadeleye destek oluyor. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan büyükşehir, bu bölgelere 6 itfaiye arazözü, 3 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı, 25 su tankeri ve 41 personel sevk etti. Ekipler, Antalya ve Muğla bölgesindeki yangınlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için de bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Beyaz eşya ve hijyen malzemelerinden oluşan 5 araçlık yardım konvoyu bölgeye ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Manavgat'a da yardım malzemesi göndermek için hazırlıklarını yaptı.

Adana'ya yardım eli

Önceki günlerde ise Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 7 araç, 14 personel ile İzmir'den Adana'ya gitti. Adana'ya giden yardım malzemeleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı yer aldı. - İZMİR

Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret
Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret
Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret
Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret
Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret

Tunç Soyer, Yangın, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başkan Soyer'den yangın mağdurlarına ziyaret - Son Dakika


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