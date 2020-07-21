Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında ruhsat ve denetim müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.



Belirli zaman dilimlerinde farklı birimlere yönelik personel ziyaretleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taban, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Şehrin ortak akılla yönetilmesinde personelin eksikleri tespiti ve sunacağı önerilerin önemine dikkat çeken Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin tüm personellerinin şehri bir adım daha ileri taşımak adına gösterdiği özveriyi gördüklerini ve bunun sürdürülebilir olması adına adımlar attıklarını kaydetti. Başkan Taban, yapılan özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederken, aynı zamanda personelin fikir, görüş ve önerilerini de dinledi. - BURSA