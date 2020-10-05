Son dakika haber | Başkan Turanlı'dan Dünya Çocuk Günü Mesajı - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Turanlı'dan Dünya Çocuk Günü Mesajı

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı her yıl Ekim ayının ilk haftası olan Dünya Çocuk Günü' dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Son dakika haber | Başkan Turanlı'dan Dünya Çocuk Günü Mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı her yıl Ekim ayının ilk haftası olan Dünya Çocuk Günü' dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Turanlı Mesajında, "Çocuklarımız, geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizim aydınlık geleceğimizdir. Çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyor, ekiplerimizle birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu güne kadar çocuklarımızın çocukluklarını yaşayabilmeleri adına ilçemizin birçok bölgesinde çocuk oyun alanları yaparak, onlar için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik, düzenlemeye devam de edeceğiz. Çocuklarımız kitap okusun diye Allah'ın izniyle yakında Gezici Kütüphanemizi Halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü dünya, çocuklar gülünce güzel. Bu duygu ve düşüncelerle, yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 'Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Başkan Turanlı'dan Dünya Çocuk Günü Mesajı

İbrahim Yusuf Turanlı, Dünya Çocuk Günü, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Turanlı'dan Dünya Çocuk Günü Mesajı - Son Dakika

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