Son dakika haber! Başkan Uçar'dan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Uçar, mesajında, ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma açısından çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belitti.

Özgürce görevlerini yerine getiren, kişisel haklara saygılı, ulusal ve yerel basının, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizin, gerekse Erzurumumuz'un her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında, bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine ulvi bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."