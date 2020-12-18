Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu

18.12.2020 14:22
Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

Son dakika haberler... Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını döneminde kısıtlamalar nedeniyle Talas'ta dükkan açamayan esnaf ve çalışanlarla diğer ihtiyaç sahibi kişilere yardım için muhtarla bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını döneminde kısıtlamalar nedeniyle Talas'ta dükkan açamayan esnaf ve çalışanlarla diğer ihtiyaç sahibi kişilere yardım için muhtarla bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Talas'ın merkezdeki muhtarları katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, sözlerine sağlıklı günler dileyerek başlarken muhtarlarla birlikte yönetime ortak olduklarını söyledi.

"MUHTAÇ KİŞİLERE ULAŞAMAZSAK YAPTIĞIMIZ İŞİN ANLAMI YOK"

Başkan Yalçın, kırsal mahalleler ile merkezdekilerin konularının özel olduğuna dikkat çekerek, "Mahallemizde bir fukara varsa biz de ona erişemiyorsak yaptığımız işin bir anlamı yok. Evinde yakacağı olmayan, belki çatısı akan, yorganı olmayan insanlarımızı bizim bulmamız lazım. Bu insanlara ulaşamadığımızda siz dünyanın en iyi muhtarı olsanız, biz de en iyi belediye başkanı olsak, dünyada da ahirette de yakamızı kurtaramayız. Yol, kaldırım, park yapılır, ama yardımı yapmanın zamanı o andır. Ulaştığımız insanlar da yarın bir gün memleketimize faydalı olur inşallah." dedi.

"HAYIR ÇARŞIMIZDA 4 BİN MALZEME VAR"

Belediye bünyesindeki Hayır Çarşısı'na hayırseverlerin de katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Çarşımızda kıyafetten ayakkabı ve set üstü ocağa kadar 4 bin adet malzeme bulunuyor. Çarşımıza bir hayırseverimiz tarafından bin 500 çift daha ayakkabı bırakılacak. Özel gayretlerimizle hayırseverlerimizden en çok ihtiyaç duyulan ayakkabıların numaralarını temin ediyoruz. Bu kadar malzemenin rafta değil, ihtiyaç sahiplerinde olmasını istiyoruz. Allah hem hayırseverlerimizden razı olsun hem de çok şükür bütçemiz var." şeklinde konuştu.

ESNAF VE ÇALIŞANLARINA YARDIM

Başka bir konuya da dikkat çeken Başkan Yalçın, "Dükkanı, tezgahı varken pandemi kısıtlamasından dolayı açamayanlar, onların yanlarında çalışanlar bizim tarafımızdan bulunmalı, bilinmeli ve mümkün olduğu kadar el atmamız lazım. Belirli miktarlarda ayni ya da nakdi yardım etmeliyiz. Bunu da birlikte yapalım." ifadelerini kullandı.

Söz alan muhtarlar da böylesine anlamlı bir yaklaşım sergilediği için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, mahallelerindeki çeşitli konuları dile getirdiler. - KAYSERİ

Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu
Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu
Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu

Mustafa Yalçın, Talas, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Başkan Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika


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