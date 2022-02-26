Son dakika haber... Başkan Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı" tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haber... Başkan Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı" tanıttı

26.02.2022 15:39
Son dakika haber... Başkan Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı" tanıttı

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap İmar Planı"nı tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap İmar Planı"nı tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Solfasol Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yavaş, bölgede yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.

Yavaş, Belediye Meclisinden 5 Temmuz 2021'de onaylanan ve 27 Kasım'da kesinleşen plana göre yapılan parselasyon işlemlerinin 3 ayda tamamlandığını açıkladı.

Proje kapsamındaki toplam 365 bin dönümlük arazinin, 200 bin dönümünün konut, konut artı ticaret ve ticaret gibi alanlara ayrıldığını belirten Yavaş, projede 474 parselin oluşturulduğunu ve 14 bin malik bulunduğunu kaydetti.

Yavaş, bölgede belediyeye ait 28 bin dönümlük alan bulunduğunu ve bunların da plan kapsamındaki gecekondular için kullanılacağını belirterek, "Başka yerlerde yapılan kentsel dönüşüm gibi gecekondusu olan hak sahiplerinin buralarda daire sahibi olmasını sağlayacağız ve yerleri tapulu hale gelecek. Buna ilave olarak hak kaybı olmaması için yine 82 dönüm faydalı alandan da biz feragat ettik. Belediye almasın 'yeter ki vatandaş zarar görmesin' dedik." sözlerini kullandı.

Parselasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından parsel büyüklüklerinin, 1500, 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrekare şeklinde belirlendiği bilgisini paylaşan Yavaş, böylece vatandaşların bir araya gelerek müteahhitle anlaşmalarının daha kolay olacağını değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yavaş, projeyle ilgili vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için İmar Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin bölgede görev yapacağına işaret ederek, "Herkes kendi tapusunu 1 haftalık sürede bulunduğu yerin ada parseliyle gelecek ve 'Benim yerim neresi?' diye soracak. Burada kendisine gösterilecek ve kiminle ortak olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.

Yavaş, tapuların temmuzda dağıtılacağını belirterek, Yeşilöz Mahallesi'nin de imar planına dahil olduğunu ve buradaki parselasyon çalışmalarına bir ay içinde başlanacağını aktardı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Ankara, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkan Yavaş, 'Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı' tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Başkan Yavaş, "Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı" tanıttı - Son Dakika
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