Son dakika haber... Başkan Yüksel, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Gaziantep'te düzenlenen ve 3 gün süren çalıştaya yaklaşık 250'ye yakın CHP'li belediye başkanı katıldı.

Türkiye genelinde 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere il, ilçe ve beldelerden toplamda 250'ye yakın CHP'li belediye başkanının hazır bulunduğu 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Başkan Gökhan Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ve çalışmaların durmaksızın yürütüleceğini ifade etti.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Sosyal devletin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gelir dağılımının dengeli olması gerektiğini söyledi. İktidara geldiklerinde her ailenin asgari bir gelirinin olacağını, fakire fukaraya yardım ederken insan onurunu koruyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bunu da "Aile Destekleri Sigortası" ile yapacaklarını anlattı. İktidara geldiklerinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yapacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "İktidarımızın ilk 6 ayında çok büyük bir değişimi Türkiye'de herkes görecek. Namuslu, ahlaklı ve insandan yana siyaset nasıl olurmuş, millete hizmet nasıl olurmuş bunları görecek" diye konuştu.

"Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacağız"

Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geldik. İki yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri masaya yatırdığımız çalıştayda önümüzdeki üç yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve gerçekleştireceğimiz inovatif ve ortak çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızı er zaman daha ileriye taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en iyi hizmeti verebilmek adına durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

3 gün süren çalıştayda CHP'li belediyelerin geçmiş 2 yılı masaya yatırılarak, önümüzdeki dönemde neler yapılacağı tartışıldı. - İSTANBUL