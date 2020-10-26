Son dakika haber: Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırımlara devam ediyor - Son Dakika

Başkent EDAŞ'ın 2020 yılının ilk 9 ayındaki hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde başarılı çalışmalara imza atıldığı belirtildi.

Başkent EDAŞ'ın Kırıkkale'de hizmet verdiği 1586 trafo ve 11 bin 479 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha aydınlık bir Kırıkkale için merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 16 bin 514 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 520 pano, 477 trafo ve 447 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 10 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kırıkkale'de hizmet verdiği 159 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 75 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 974 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 52 elektrik panosu ve 15 trafo merkezi montajı da tamamlandı."

Açıklamada, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ'ın 2020 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği ve Kırıkkale'de bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği ifade edildi.