Başkent'te DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Başkent'te DEAŞ operasyonu

12.05.2022 13:23

Başkent'te DEAŞ operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı kişilerin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarına finansman sağlamak amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen eşzamanlı operasyonda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Başkent'te DEAŞ operasyonu
Başkent'te DEAŞ operasyonu
Başkent'te DEAŞ operasyonu
Başkent'te DEAŞ operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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