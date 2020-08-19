Son dakika haber! Başkent'te feci kaza kamerada... Kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi - Son Dakika

Kaza, saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus istikametine giden plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, dükkanda kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken dükkanda hasar oluştu.

ANKARA - Başkent'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir bambu malzemesi satan dükkana girdi. Şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 01:04

Kaynak: İHA

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar