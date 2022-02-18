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Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

18.02.2022 15:04
Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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