Son dakika haberi! Başkent'te huzurevinde yangın - Son Dakika

Başkent'te huzurevinde yangın

Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir yaşlı bakım ve huzurevinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edilirken, bakımevinde yaşayan diğer yaşlı vatandaşlar çevre bakımevlerine nakledildi.

Olay, Çankaya'nın Mutlukent Mahallesi'ndeki 1961'inci sokakta bulunan bir yaşlı bakım ve huzurevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımevinin çamaşırhanesinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Huzurevinde yaşayan diğer kişilerin ise çevredeki huzurevlerine nakil edildiği belirtildi. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, konu hakkında inceleme başlatıldı.