Son dakika haber | Başkent'te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
17.03.2021 14:36
Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın da polis ekiplerince kurtarıldı. Operasyonda ele geçirilen 135 bin 90 TL, 680 euro, 36 dolar ve çok sayıdaki pasaport ile dijital materyale de el konuldu. - ANKARA
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