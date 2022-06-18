Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti

18.06.2022 19:33

Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralandı.

Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen 2 kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 kardeşi kavga ederken gören 3'cü kardeş kavgayı ayırmak için araya girdiği esnada kardeşlerden O.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşi M.Y. 3 el ateş etti. İsabet ettiği kurşunla ağır yaralanan M.Y. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri O.Y.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

YORUMLAR
500
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Osmanlı Mahallesi, Ankara, Sincan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 19:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement