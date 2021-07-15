Başkentte keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Başkentte keçi kurtarma operasyonu
ANKARA - Ankara Polatlı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şeyhametli Mahallesinde sürüden ayrılan bir keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Çoban keçiyi mahsur kaldığı yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda keçi mahsur kaldığı kayalıklardan indirilerek sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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