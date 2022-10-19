Başkent'te kızı Esmanur Çakmak'ı (17) yemeni ile boğarak öldürmekten tutuklanan Hamide Çakmak'ın ilk duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak, kızı Beyzanur Çakmak, eşi Yunus Çakmak ve avukatı katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın 'altsoydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Çakmak, "Kızımın sevgilisi vardı. Sürekli benimle kavga edip, evden kaçıyordu. Olay günü odasındaydı, kapı kilitliydi. Yedek anahtarla açtım. Kavga ettik, kriz geçirdim ve yemeni ile boğdum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: 'Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum' - Son Dakika

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