Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum" - Son Dakika
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Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum"

19.10.2022 13:32
Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum"

Bir son dakika haberine göre Ankara'da 17 yaşındaki kızını öldürmekten tutuklanan anne, açılan davanın ilk duruşmasında, "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum" dedi.

Ankara'da 17 yaşındaki kızını öldürmekten tutuklanan anne, açılan davanın ilk duruşmasında, "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum" dedi.

Başkent'te kızı Esmanur Çakmak'ı (17) yemeni ile boğarak öldürmekten tutuklanan Hamide Çakmak'ın ilk duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak, kızı Beyzanur Çakmak, eşi Yunus Çakmak ve avukatı katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'altsoydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Çakmak, "Kızımın sevgilisi vardı. Sürekli benimle kavga edip, evden kaçıyordu. Olay günü odasındaydı, kapı kilitliydi. Yedek anahtarla açtım. Kavga ettik, kriz geçirdim ve yemeni ile boğdum" ifadelerine yer verdi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: 'Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum' - Son Dakika

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