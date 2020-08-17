Son dakika haber... Başkent'te ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Son dakika haber... Başkent'te ormanlık alanda yangın
Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken çok sayıda ağaç zarar gördü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken çok sayıda ağaç zarar gördü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Çevre Yolu kenarında bulunan ormanlık alanda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını yoldan geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara İtfaiyesi ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler yetersiz kalırken takviye araçlar gönderildi. İtfaiye erlerinin de uzun uğraşlar sonucunda alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 1 saat süren yangında çok sayıda ağaç hasar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 03:17
Kaynak: İHA
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