Son dakika haber! Başkent'te şüpheli ölüm - Son Dakika

Başkent'te şüpheli ölüm

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir işyerinde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kıbrısköy Mahallesi'nde bir iş yerinde vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını yaptı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve hızır acil görevlileri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ölen kişinin kimliğini tespit için çalışma başlattı. Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.