Son dakika haberi! Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şeridini terk eden araç sürücüsü ters şeride geçerek karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı sürücülerden birisi ağır yaralandı.

Olay, Çankaya'nın Şemsettin Günaltay caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 K 9403 plakalı aracın sürücüsü kendi şeridini terk ederek karşı şeride geçti ve o sırada seyir halinde olan 06 DG 2113 plakalı araçla çarpıştı. Olaydan sonra bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü. Kazada 06 GD 2113 plakalı aracın sürücüsü kanlar içinde kalarak ağır yaralanırken durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer sürücünün ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Yerde bir insan yattığını gördüm. Yardımcı olmak için durdum. Nabzı atıyordu. Bileklerinden baktık. Ambulansı aradık. Karşı yola geçen şoförün boynu kırılmış dedi. Başka bir şoför bize beni solladıktan sonra kaza meydana geldi dedi" dedi.