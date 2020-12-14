Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi - Son Dakika

Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
14.12.2020 15:53
- Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi Ankara'da etkisini gösteren yağış, Çevre Yolu'nda aynı noktada 4 ayrı kazaya sebep oldu.
- Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
ANKARA - Ankara'da etkisini gösteren yağış, Çevre Yolu'nda aynı noktada 4 ayrı kazaya sebep oldu.
Başkent'te bir süredir etkili olan yağışlı hava beraberinde kazaları da getirdi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kazalar yaşandı. Kuzey Çevre Yolu'nda aynı noktada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kısa sürede 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazaya karışan araç sürücüleri, kazaların su birikintisi yüzünden olduğunu söyledi.
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