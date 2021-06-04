Son dakika haber! Başkent'teki kaçakçılık operasyonunda 282 kilo esrar ile 523 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 282 kilo esrar, 504 adet uyuşturucu hap, 523 kilo kıyılmış tütün ile kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 5 kişinin uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler belirledikleri 7 ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden birinin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 2'si hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldığı belirtildi. Operasyonlarda; 523 kilogram mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 282,57 kilogram esrar, 504 adet uyuşturucu hap, 728 bin 800 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. - ANKARA