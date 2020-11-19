Son dakika haber: Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm - Son Dakika

Son dakika haber: Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm

19.11.2020 15:25
Son dakika haber: Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için

Son dakika haberler... Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için abone işlemlerinin büyük kısmının mobil ve online platformda yapılmasını sağlıyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için abone işlemlerinin büyük kısmının mobil ve online platformda yapılmasını sağlıyor.

Başkentgaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Başkentgaz Mobil" uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden abonelerine evlerinden çıkmadan işlemlerini kolaylıkla yapma imkanı tanıyor.

Ayrıca, Başkentgaz sosyal medya hesaplarında, aboneleri bilgilendirmek amacıyla bütün işlem adımları detaylı şekilde anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Kovid-19 salgınının tüm dünyada kişilerin hayat tarzını ve günlük yaşantısını değiştirmeye mecbur bıraktığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ve e-Devlet entegrasyonuyla abonelerimiz işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapabiliyor. Abonelerimiz doğal gaz aboneliğiyle ilgili işlemlerin çoğunu evlerinden çıkmadan yapabilecekler. Virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemler için şubelerimizde hizmet vermeme kararı aldık. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şubelerimize gelinmemesini, gelinmesini gerektiren durumlarda ise abonelerimizin www.baskentdogalgaz.com.tr veya Başkentgaz Mobil uygulaması üzerinden randevu almasını tavsiye ediyoruz."

Yüksel, e-devlet entegrasyonuyla konut doğal gaz kullanım sözleşmesi, abonelik fesih başvurusu, abonelik ve fatura sorgulama işlemlerinin iki dakika gibi kısa bir sürede güvenle yapılabileceğini belirterek, daha fazla işlem imkanı sunan Başkentgaz Mobil'de abonelik işlemlerinin yanı sıra hizmet talebi oluşturma ve sorgulama, bilgi güncelleme, randevu işlemleri ve borç sorgulama işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Abonelerin iç tesisat randevu başvurularını da Başkentgaz Mobil üzerinden yapabileceklerine dikkati çeken Yüksel, ücretsiz indirilebilecek uygulamaya abonelerin güncel kişisel ve iletişim bilgileriyle giriş yapılabileceğini ve bilgilerini gerektiğinde güncelleyebileceğini ifade etti.

Başkentgaz, E Devlet, Doğalgaz, Başkent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için 'mobil' çözüm - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu
Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı         
15:51
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz         
15:11
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Facebook'un ofisten çalışmaya zorlanan personeli isyanda: Kârlarınızı korumak için hayatımızı riske atıyorsunuz Facebook'un ofisten çalışmaya zorlanan personeli isyanda: Kârlarınızı korumak için hayatımızı riske atıyorsunuz         
12:17
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 16:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Başkentgaz'dan güvenli ve hızlı işlem için "mobil" çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei